الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

القانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية

ويهدف القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.



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