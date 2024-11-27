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"الفنون التشكيلية" تطلق مسابقة بينالي القاهرة الدولي لـ"الطفل" - أخبار كلمتك

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"الفنون التشكيلية" تطلق مسابقة بينالي القاهرة الدولي لـ"الطفل" - أخبار كلمتك

"الفنون التشكيلية" تطلق مسابقة بينالي القاهرة الدولي لـ"الطفل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن انطلاق بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل بدورته الثالثة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم بقصر الفنون، والتي تشمل العديد من الفئات العمرية: (من 4 إلى 5 سنوات)، (من 6  إلى 9 سنوات)، (من 10 إلى 13 سنة)، (من 14 إلى 18 سنة)، (الأطفال من ذوي الهمم تحت سن 18 سنة).

وأكد قطاع الفنون التشكيلية على أهمية أن يكون العمل الفني النهائي إبداعًا فنيًا خالصًا ونابعًا كليًا من الطفل، دون أي تدخــل أو معاونــة مــن أحــد، كما يجب ألا يكون العمل الفني منقولا نقلا حرفيا من أي عمل فني أو صورة فوتوغرافية.

وذلك على أن تكون جوائز البينالي
ثلاث جوائز لكل فئة (أولى - ثانية - ثالثة) عبارة عن أوسكار وشهادة تقدير، وجوائز تشجيعية عبارة عن شهادات تقدير

قانوش: جوائز بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل تصل ل٣٠ الف جنيه

وقال الدكتور وليد قانوش إن جوائز بينالي القاهرة الدولي للأطفال تكون بإجمالي ٣٠ ألف جنيه، مؤكدًا على سعي القطاع على زيادة هذا القدر المالي، ومشددًا على أهمية شعور الأطفال بالتقدير على أعمالهم الفنية بعيدًا عن فكرة الجوائز المادية.

وأضاف إن القطاع يبذل قصاري جهده في "بروزة" الأعمال، مؤكدًا على الجهد الحقيقي الذي يوضع في هذا ومن نفقة القطاع الخاصة، مؤكدا أنه يتم استلام الأعمال على هيئة ورق فقط ، ولكن حاليا يتم التعامل مع أعمال الأطفال على أنها أعمال فنية مكتملة، موضحًا أن عمل لجان التحكيم يكون صعبا للغاية عند التعامل مع صغار السن، وهذا لأن الفرق بين الأعمال فرق نسبي لا أكثر، لأن النشاط الفني للاطفال اكثر أهمية بالاضافة إلى الرؤية والابداع الذي يصل له الفنان الصغير من خلال لوحاته.

وأكد قانوش أن المعرض سوف يكون بقصر الفنون بالدقي ولكن ان وجد القطاع اقبال كبير فمن الممكن وقتها الاستعانة بقاعات الأوبرا وخصوصا أنه حاليا يوجد تعاون كبير من جميع قطاعات وزارة الثقافة.

بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 

انطلقت الدورة التأسيسية للبينالى فى عام 2019، وأقيمت الدورة الثانية فى عام 2022 شارك فيها 688 طفلًا تحت 18 عامًا وذوي الهمم من 25 دولة بواقع عمل فني واحد لكل مشارك، من بينهم 350 طفلًا من مصر.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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