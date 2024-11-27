مشاهير العرب - شاهد.. انهيار زوجة حمادة هلال خلال جنازة والدها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - حمادة هلال.. انهارت زوجة حمادة هلال من البكاء خلال تشييع جثمان والدها اليوم من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وسط عدد كبير من نجوم الفن لمساندتها والوقوف بجانب الفنان حمادة هلال الذي تاثر برحيله حيث كان يعتبره والده الثاني.

وكان من أبرز نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على أداء صلاة الجنازة على حما الفنانحمادة هلالكل من محمد لطفي، هبة مجدي، أحمد عصام، الإعلامية بوسي شلبي، وآخرين.

موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال

كشفت أسرة والد زوجة الفنانحمادة هلال، عن موعد عزاء الراحل، وذلك بعدما وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحل العزاء غدا الخميس بمسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

وفاة حما حمادة هلال

وفي وقت سابق نعى الفنانحماده هلال، والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض بكلمات مؤثرة.

وكتب حماده هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي.. اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب».

آخر أعمال حماده هلال

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وفي وقت سابق، أعلن حمادة هلال، عن أحدث اعماله الغنائية بعنوان «ياريت أهالينا ما ربونا»، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات خلال الفترة المقبلة.