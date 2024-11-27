مشاهير العرب - محمد ممدوح ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «روكي الغلابة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - انتهى الفنان محمد ممدوح، من تصوير مشاهده في فيلم «روكي الغلابة» بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور السينما.

ويعد فيلم روكي الغلابة، هو التعاون الثاني بين دنيا سمير غانم، ومحمد ممدوح، بعد فيلمهما «تسليم أهالي» الذي عرض عام 2022.

تفاصيل فيلم روكي الغلابة

تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة، عددًا من نجوم الفن، ويأتي في مقدمتهم: دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد ممدوح، سلوى عثمان، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

آخر اعمال محمد ممدوح

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح، هو مشاركته في فيلم «إكس مراتي» بطولة هشام ماجد، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور السينما.

ودارت أحداث فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، حول الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسى عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.