مشاهير العرب - أبرزهم رنا سماحة ومي فاروق.. هجوم شديد اللهجة على شقيق محمد رحيم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - مي فاروق.. أعرب عدد من نجوم الفن عن استيائهم من الظهور المتكرر لشقيق الملحن الراحل محمد رحيم عبر وسائل الإعلام وإطلاقه تصريحات مثيرة للجدل عن شقيقه وزوجته أنوسة كوتة، وكان من أبرزهم المطربة مي فاروق.

وخلال الساعات القليلة الماضية كتبت مي فاروقعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الله يرحمك يا غالي يا ذوق يا محترم عشت كبير ومحترم وهتفضل محترم وكبير وسيرتك سبقاك مهما حاولوا والله، لما بيحصل كده بعد ما مشيت أومال كان إيه اللي حاصل لك وأنت عايش ربّنا رحمك عشان أنت طيب وجميل وما تستاهلش القرف ده».

وأضافتمي فاروق: «مش لاقيه أي اسم للي بيحصل والله ده لا رحمه ولا ذوق ولا أدب ولا دين. ده مش دم ده ميه، حد يعالج الراجل ده وللا يشوفله حته يقفلها عليه بقي كفايه قرف مردودالك».

واستكملت مي فاروق: «في يومك والله طب احترم اللي كنت عايش تتشرف انك علي اسمه يا اخي وللا نفسك في الشهرة، وبتركب ترند علي سيرة وسمعة واحد الدنيا بتتشرف بيه، منتهي الرخص والقرف، حسبنا الله ونعم الوكيل كله مردود والله، اخص والله الف اخص».

رنا سماحة لـ محمد رحيم: ويشاء القدر وفاتك تبين للناس كلها انت كنت شايل إيه

لم تكن مي فاروق النجمة الوحيدة التي شنت هجوما على شقيق الراحل محمد رحيم، وكتبت المطربة رنا سماحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ربنا يرحمك يا رحيم يا محترم يا طيب، عشت سيرتك زي الفل وسبت محبة في قلب كل إلى حواليك.. ده أنت طلعت كنت شايل كتير يا جدع القريب والغريب.. ويشاء القدر وفاتك تبين للناس كلها انت كنت شايل إيه».

وتابعت: «وكل اللي بيحاول يستغلك يتعرى في العلن قدام كل الناس وتخلي اللي يعرفك واللي ميعرفكش يدعيلك بالرحمة ويزود حبك في قلوب اللي حواليك.. ادعوله بالرحمة والمغفرة.. وادعوا لزوجته ولأولاده بالصبر على الابتلاء ويهون عليهم وجع الفراق».

بينما كتب محمد العمروسي خطيب مي فاروق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أخو محمد رحيم أنت متأكد إنك أخوه بجد أنا شايف إن الغريب زعلان عليه أكتر منك. الله لا يسامحك».