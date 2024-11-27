موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - تستقبل أسرة زوجة الفنان حمادة هلال، العزاء في والدها المهندس “سميح توفيق” مساء غد الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، في دار مناسبات مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وفاة والد زوجة حمادة هلال

وكان النجم حمادة هلال قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن وفاة والد زوجته وكتب قائلا: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى".

وتابع: “اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب”.

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