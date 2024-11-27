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الكرتونة تبدأ من 124 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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الكرتونة تبدأ من 124 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الكرتونة تبدأ من 124 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أسعار البيض اليوم الأربعاء، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024؛ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وتشمل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

 كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

طرح البيض في السلاسل الغذائية بسعر 150 جنيهًا

ويشتمل الاتفاق المعلن بين اتحاد منتجي الدواجن وهذه السلاسل؛ على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 143 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 138 جنيهًا إلى 142 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 139 جنيهًا إلى 144 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 124 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 126 جنيهًا إلى 128 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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