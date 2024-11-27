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البنك المركزي السريلانكي يعلن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لدعم الاقتصاد - أخبار كلمتك

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البنك المركزي السريلانكي يعلن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لدعم الاقتصاد - أخبار كلمتك

البنك المركزي السريلانكي يعلن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لدعم الاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - فى محاولة جديدة لدعم الاقتصاد فى سريلانكا أعلن البنك المركزى عن التوجه نحو خفض الفائدة بهدف استمرار حركة معدل التضخم تكون نحو المستهدف.

أعلن البنك المركزي السريلانكي، الأربعاء، بدء تطبيق سعر فائدة قياسي موحد جديد يبلغ 8 بالمئة لدعم تعافي اقتصاد  سريلانكا من أسوا أزمة يمر بها منذ عقود.

وأشار البنك المركزي في بيان إلى أن الفائدة القياسية الجديدة تعني خفض سعر الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس.

السياسة النقدية ومعدلات التضخم سريلانكا

وأضاف أن قرار تيسير السياسة النقدية يستهدف "ضمان استمرار حركة معدل التضخم نحو المستوى المستهدف وهو 5 بالمئة مع دعم الاقتصاد فى سريلانكا للنمو بكامل طاقته".

 تخفيف السياسة النقدية

وقال البنك المركزي في سريلانكا أمس إنه سيستخدم سعر فائدة الليلة الواحدة كأداة أساسية "للإشارة إلى موقف سياسته النقدية وتفعيله".

 وسيحل سعر الفائدة القياسي الجديد محل نظام من مقياسين خفض بموجبه البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس منذ دورة تخفيف السياسة النقدية التي بدأت في أبريل 2023.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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