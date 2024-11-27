البنك المركزي السريلانكي يعلن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لدعم الاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - فى محاولة جديدة لدعم الاقتصاد فى سريلانكا أعلن البنك المركزى عن التوجه نحو خفض الفائدة بهدف استمرار حركة معدل التضخم تكون نحو المستهدف.

أعلن البنك المركزي السريلانكي، الأربعاء، بدء تطبيق سعر فائدة قياسي موحد جديد يبلغ 8 بالمئة لدعم تعافي اقتصاد سريلانكا من أسوا أزمة يمر بها منذ عقود.

وأشار البنك المركزي في بيان إلى أن الفائدة القياسية الجديدة تعني خفض سعر الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس.

السياسة النقدية ومعدلات التضخم سريلانكا

وأضاف أن قرار تيسير السياسة النقدية يستهدف "ضمان استمرار حركة معدل التضخم نحو المستوى المستهدف وهو 5 بالمئة مع دعم الاقتصاد فى سريلانكا للنمو بكامل طاقته".

تخفيف السياسة النقدية

وقال البنك المركزي في سريلانكا أمس إنه سيستخدم سعر فائدة الليلة الواحدة كأداة أساسية "للإشارة إلى موقف سياسته النقدية وتفعيله".

وسيحل سعر الفائدة القياسي الجديد محل نظام من مقياسين خفض بموجبه البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس منذ دورة تخفيف السياسة النقدية التي بدأت في أبريل 2023.

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