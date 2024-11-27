خبير: صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان متوقف على إرادة طرفي الصراع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤقت ومجرد مسكن للصراع في الشرق الأوسط.

مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأضاف طارق فهمي أن مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان متوقف على عدة عوامل منها، الوجود الأمريكي فيه وأيضا قيام قوات اليونيفيل بمهامها على الأرض، والتزام الطرفين “حزب الله وإسرائيل” بهذا الاتفاق.

وتوقع طارق فهمي صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لأن كلا الطرفين حزب الله وإسرائيل انهكا خلال هذه الحرب، فالحزب خسر أغلب قياداته وهو بحاجة إلى هدنة لإعادة ترتيب صفوفه والحفاظ على قوته العسكرية.

إسرائيل متجهه إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واشار الى ان إسرائيل تعرضت لخسائر فادحة سواء في المعدات أو الجنود في مواجهات مع حزب الله اللبناني، وهناك ضغط سياسي كبير على نتنياهو لإعادة مستوطني شمال إسرائيل، وجيش الاحتلال غير قادر على القتال في جبهتين في وقت واحد.

وأكد انه من المتوقع أن تحدث مناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على الطرفين لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

واشار الى ان إسرائيل متجهة خلال الأشهر القليلة القادمة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، واتفاق لبنان لا يعني أن جيش الاحتلال انفرد بحماس في غزة لأن حماس باقية في القطاع وعملية القضاء عليها ليست سهلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.