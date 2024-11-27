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توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة - أخبار كلمتك

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توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة - أخبار كلمتك

توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - وقع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة.

وقال الدكتور أحمد زايد، إن بروتوكولات التعاون هي جسور لتبادل الخبرات وخلق أطر للعمل المشترك.

وأكد أن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة قضايا الدولة هو شرف كبير، فنحن نعتز بتاريخ كل المؤسسات القضائية المصرية، وبالإسهامات الثقافية والفكرية التي يقدمها قضاة مصر الأجلاء في مجالات مختلفة كالأدب والسياسة والدراسات الاستراتيجية.

اتفاقية تعاون

أشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن هذا التعاون سيساهم في تبادل الخبرات بين المكتبة والهيئة، وتبادل المطبوعات المختلفة في المستقبل.

وأضاف: «نسعد باستقبال نسخ من مجلة هيئة قضايا الدولة لرقمنتها وإتاحتها للقراء على موقع مستودع الأصول الرقمية الخاص بالمكتبة».

اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وقضايا الدولة

من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن سعادته بالتواجد في مكتبة الإسكندرية قلعة العلم والعلماء ومنبع النهضة الوطنية، وقال، إنه من دواعي سرورنا أن نتكاتف من خلال توقيع بروتوكول اليوم بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة في شتى المناحي العلمية والبحثية والتدريبية والقانونية والقضائية، لتبادل الخبرات العلمية والثقافية وإثراء الثقافة العامة للجانبين».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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