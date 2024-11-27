مشاهير العرب - أحدث ظهور لـ إلهام شاهين بعد تكريمها في مهرجان الفيوم السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - شاركت الفنانة إلهام شاهين، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحدث ظهور لها خلال تواجدها برحلة ترفيهية على هامش مهرجان الفيوم السينمائي.

وظهرت إلهام شاهين، على هامش الرحلة الترفيهية لمهرجان الفيوم السينمائي، وعلقت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «أجمل رحلة سياحية فى وادي الريان والشلالات وبحيرة قارون.. حقيقي سياحه مختلفة وممتعة».

وكانت إلهام شاهين، احتفلت بتكريمها على هامش مهرجان الفيوم السينمائي عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «سعدت بتكريمى فى الدورة الأولى لمهرجان الفيوم الدولى لسينما البيئة والفنون المعاصرة، شكرا سيادة محافظ الفيوم د.أحمد الأنصاري.. شكرا للمخرج الكبير هانى لاشين رئيس المهرجان».

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان مسلسل حكاية ألفريدو، هو آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

أحداث مسلسل ألفريدو

تدور أحداثه حول فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

يذكر أن العمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.