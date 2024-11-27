شريف الجبلي: استثمارات قطاع الصناعات الكيماوية تتخطى الـ 60 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، اليوم الأربعاء، في الندوة الخاصة بمستقبل الصناعات الكيماوية التي أقيمت على هامش الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

أهمية قطاع الصناعات الكيماوية للاقتصاد

أكد الدكتور الجبلي أهمية قطاع الصناعات الكيماوية كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القطاع يلبي احتياجات متعددة تشمل المجالات الصناعية والمنزلية والزراعية.

وأوضح أن الصناعات الكيماوية تتميز بتنوع كبير في منتجاتها، مثل البلاستيك، المطاط، المنظفات وصناعة التدوير وتطوير المخلفات، والمكونات الكيماوية المستخدمة في صناعة السيارات.

صادرات الصناعات الكيماوية، كلمتك

حجم استثمارات قطاع الصناعات الكيماوية

وأضاف الدكتور الجبلي أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية يبلغ نحو 22 ألف عضو، وتقدر استثمارات القطاع تتعدي الـ 60 مليار دولار، بينما تجاوزت صادراته 9 مليارات دولار سنويًا.

ولفت إلى أن القطاع يشمل مختلف أنواع الصناعات، من الصغيرة والمتوسطة إلى الصناعات الثقيلة، ما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الصناعات الكيماوية تعتمد بشكل كبير على الخامات المحلية، مثل الرمال البيضاء والفوسفات، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، الذي يُعد مادة خام أساسية لكثير من الصناعات.

وأشار الدكتور الجبلي إلى الدور المحوري للقطاع في دعم الاقتصاد من خلال توفير العملة الصعبة، حيث يضم نسبة كبيرة من الصناعات الموجهة للتصدير.

تخصيص جزء أكبر من الغاز الطبيعي للصناعات الكيماوية

وشدد على أهمية تخصيص جزء أكبر من الغاز الطبيعي للصناعات الكيماوية لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، خاصة أن الغاز الطبيعي للصناعة يعد قاطره للتنمية، كما دعا إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات الكيماوية.

وأكد أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.

شارك في الجلسة كل من المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول، المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، المهندس محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

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