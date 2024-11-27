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شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

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شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:43 مساءً - كلمتك: خاص

 

توفي طفل غرقًا، في إحدى خزانات المياه المكشوفة، في محافظة  المحويت

 

وأكدت المصادر ان طفل يدعى أيهم منصور جحيش  من أبناء عزلة أذرع بمحافظة المحويت توفي غرقاً في إحد البرك المفتوحة

و أوضحت المصادر ان الأهالي سارعوا لإنقاذ الطفل لكن الموت كان أسرع و أقرب إليه منهم

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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