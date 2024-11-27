صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

مصر وقطر تؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

مصر وقطر تؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

مصر وقطر تشددان على أهمية تمكين ودعم جميع مؤسسات الدولة اللبنانية - أخبار كلمتك

مصر وقطر تشددان على أهمية تمكين ودعم جميع مؤسسات الدولة اللبنانية - أخبار كلمتك

حالة الطقس الأيام المقبلة، شبورة كثيفة وأمطار وبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

حالة الطقس الأيام المقبلة، شبورة كثيفة وأمطار وبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة - أخبار كلمتك

مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خط الإسكندرية - أخبار كلمتك

مواعيد وأسعار قطارات تالجو على خط الإسكندرية - أخبار كلمتك

الجامعات تشارك في فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

الجامعات تشارك في فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن ماسيقوم به ترامب بشان اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن ماسيقوم به ترامب بشان اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن ماسيقوم به ترامب بشان اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مركز أبحاث أمريكي "إن جهود إدارة بايدن لدعم السلام مع إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين جعلت من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي" لافتا " إن إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن".

ووفق تقرير مركز ستمبسون الأمريكي – - حظيت الانتخابات الرئاسية الأميركية بمتابعة وثيقة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في اليمن، الدولة التي مزقتها عقود من الصراع".


وقال التقرير الأمريكي "يتعين على الإدارة أن تدعم إنشاء حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً لتعزيز الدولة اليمنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لمختلف التهديدات".

وأشار إلى أن إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن، والقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة لن تؤثر على مسار اليمن فحسب، بل ستمتد إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.

وبيّن أن الهجمات الحوثية الأخيرة أدت إلى تعريض سلاسل التوريد العالمية والاستقرار الإقليمي للخطر وبدعم من إيران.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

النيابة تصدر توجيهات صارمة بشان التقطعات في حضرموت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق