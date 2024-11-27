الجيش اللبناني يبدأ تعزيز انتشاره جنوب الليطاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:38 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بدء تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني.

وذكرت تقارير إعلامية أن قوات الجيش اللبناني اتجهت منذ الصباح إلى جنوب لبنان، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا من دون إقامة منطقة عازلة.

وفي السياق ذاته أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اطلع من قائد الجيش اللبناني جوزيف عون على خطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

الجيش اللبناني يبدأ في الانتشار جنوب البلاد

وفي السياق ذاته أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في جنوب البلاد، وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف في بيان صباح اليوم الأربعاء أنه «مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.

وقال الجيش اللبناني: «في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار».

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وبدأت ورش الإصلاح والطوارئ اللبنانية بحضور وزير الأشغال علي حمية فتح الطرق وإزالة آثار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، فور دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية عن الشروع في تقييم حالة الجسور والمعابر الحدودية المتضررة وأنها تستعد لترميم طريق المصنع الحدودي المؤدي الى سوريا.

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