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الرئيسية مال واقتصاد

مؤشر التضخم الأمريكي يرتفع إلى 2.3% خلال أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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مؤشر التضخم الأمريكي يرتفع إلى 2.3% خلال أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

مؤشر التضخم الأمريكي يرتفع إلى 2.3% خلال أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن تسجيل مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي نسبة 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

 

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

وبحسب البيانات ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.2% على أساس شهري، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.3%. 

وكان كلاهما متوافقًا مع توقعات Dow Jones، على الرغم من أن المعدل السنوي كان أعلى من المستوى المسجل في سبتمبر عند 2.1%.

التضخم في أمريكا، كلمتك

أظهر التضخم الأساسي قراءات أقوى 

وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهر التضخم الأساسي قراءات أقوى، مع زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري وقراءة سنوية بنسبة 2.8%، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات أيضا، وكان المعدل السنوي أعلى بنسبة 0.1% عن مستواه في سبتمبر.

ساهمت أسعار الخدمات في معظم التضخم خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% بينما انخفضت السلع بنسبة 0.1%، ولم تتغير أسعار المواد الغذائية كثيرًا بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.1%، بحسب شبكة CNBC.

ويستهدف صناع السياسات في الاحتياطي الفدرالي الوصول بمعدل التضخم السنوي عند 2%؛ وكان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى من هذا المستوى منذ مارس 2021 وبلغ ذروته عند حوالي 7.2% في يونيو 2022، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى شن حملة لرفع أسعار الفائدة.

التأثيرات التراكمية للتضخم

وفي حين انخفض معدل التضخم بشكل كبير منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، فإنه يظل مشكلة مزعجة للأسر، وكان له دور بارز في حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية، وعلى الرغم من تباطؤه على مدى العامين الماضيين، فإن التأثيرات التراكمية للتضخم ضربت المستهلكين بشدة، وخاصة أصحاب الأجور الأدنى.

 

وظل إنفاق المستهلكين قويًا في أكتوبر، وإن تراجع قليلًا عن سبتمبر، وأظهر التقرير أن الإنفاق ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، كما كان متوقعًا، في حين قفز الدخل الشخصي بنسبة 0.6%، وهو ما يتجاوز تقديرات بنسبة 0.3%.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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