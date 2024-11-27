نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:26 صباحاً - واصلت دولة نيوزيلندا التوجه نحو خفض الفائدة والسير على النهج العالمى المتبع فى الفترة الاخيرة لتقليل الفوائد وعلى رأسها الفيدرالى الامريكى.

وقلصت سعر الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي وخفضتها اليوم للمرة الثالثة.

البنك المركزى النيوزيلندى يخفض الفائدة للمرة الثالثة

قرر البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، مجددا خفض للفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.

وأعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) أن سعر الفائدة الرئيسية أصبح 4.25 بالمئة وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.

معدلات التضخم فى نيوزيلندا

وقال البنك المركزي إن ضغوط نمو الأسعار تتراجع مع استمرار التضخم في منتصف النطاق المستهدف له على المدى المتوسط ويتراوح بين 1 و3 بالمئة سنويا.

وبحسب مكتب الإحصاء النيوزيلندي كان معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.2% سنويا.

الناتج المحلى الاجمالى فى دولة نيوزيلندا

وقال البنك في بيان إن النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا مازال ضعيفا والناتج المحلي مازال أقل مما يجب.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا انكمش خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام ليواصل انكماشه للربع الرابع على التوالي. كما سجل انكماشا سنويا بمعدل 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.

البنك الفيدرالى الامريكى

الاحتياطى الفيدرالى الامريكى

فى سياق متصل بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” منقسمين في اجتماعهم الذي عقدوه في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.

لكنهم اتفقوا على تجنب تقديم الكثير من التوجيهات من الآن فصاعدا بشأن كيفية تطور السياسة النقدية الأمريكي.

وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي السادس والسابع من نوفمبر، إلى وجود حالة من الغموض حول اتجاه الاقتصاد وعدم يقين بشأن مدى تأثير المستوى الحالي لأسعار الفائدة على تقييد الاقتصاد، وهي قضية رئيسية في تحديد معدل خفض الفائدة.

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