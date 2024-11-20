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92 مليون دولار صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال 2023 - أخبار كلمتك

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92 مليون دولار صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال 2023 - أخبار كلمتك

92 مليون دولار صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - أكد تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة استخبارات الأسواق العالمية بالمجلس  التصديرى للصناعات الغذائية، ان قيمة  الصادرات العالمية من الطماطم المحفوظة (HS 200290) بلغت  عام 2023 حوالي 5 مليار دولار،  باجمالى  3.3 مليون طن.

 جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم والذى تعرض فيها لدراسة السوق العالمى وحركة الصادرات المصرية والأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات المصرية من مركزات الطماطم والتى قدمها د. تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة استخبارات الأسواق العالمية بالمجلس.

 وقال الضوى ان الفترة من 2019 إلى 2023  شهدت نموًا سنويًّا بمعدل 18% في القيمة و4% في الكمية، مما يشير إلى زيادة في أسعار المنتجات.
 

 

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أهم الأسواق المستوردة عالميًّا (2023) 

تمثل ألمانيا، المملكة المتحدة، العراق، اليابان، إيطاليا، هولندا، وفرنسا حوالي 44% من إجمالي الواردات العالمية، وتعد ألمانيا أكبر مستورد عالمي بنسبة 11% من السوق، تليها المملكة المتحدة (7%) والعراق واليابان (6%) لكل منهما.


أكبر الدول المصدرة عالميًّا (2023) 

 مصر تحتل المركز الثامن عالميًا بنسبة 2% من الصادرات العالمية

 وقال: إن قائمة المصدّرين الرئيسيين تتضمن "الصين (27%)، إيطاليا (25%)، إسبانيا (10%)، والبرتغال (7%)، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميًّا بنسبة 2% من الصادرات العالمية.
 

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 الأداء التصديري المصري  
وبلغت صادرات مصر من الطماطم المحفوظة حوالي 92 مليون دولار بكمية 65 ألف طن، في 2023
معدلات النمو المصري:
نمو سنوي في القيمة (2019-2023): 80%.
نمو سنوي في الكمية (2019-2023): 59%.
نمو سنوي في القيمة (2022-2023): 59%.


 وتشمل الأسواق الرئيسية لمصر كل من بولندا، المغرب، البرتغال، الأردن، جنوب إفريقيا، ليبيا، السنغال، كينيا، إسبانيا، حيث أظهرت هذه الأسواق نموًا كبيرًا في معدلات التصدير خلال عام 2023.

 

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 تحليل الأسواق الواعدة لمصر 
ليبيا:

تعد ليبيا السوق الأكبر إمكانية في التوسع، حيث تبلغ الفجوة بين الإمكانات التصديرية والواقع حوالي 31 مليون دولار أمريكي.
معدل نمو الصادرات المصرية إلى ليبيا 
زيادة بنسبة 225% في القيمة و156% في الحجم من 2022 إلى 2023.
مصر تمثل 3% من إجمالي واردات ليبيا للطماطم المحفوظة.
العراق:

السوق الثالث عالميًا بنسبة 6.2% من الواردات العالمية.
واردات العراق بلغت 314 مليون دولار أمريكي و257 ألف طن في 2023.
الهيمنة الصينية والتركية تمثل تحديًا، مع 64% و34% من حصة السوق على التوالي.
السعودية:

تحتل المرتبة 14 عالميًّا بنسبة 2% من الواردات العالمية.
واردات السعودية بلغت 103 مليون دولار أمريكي في 2023، مع نمو بنسبة 79% في القيمة من 2022 إلى 2023.
مصر حققت نموًا قياسيًا بنسبة 421% في القيمة و213% في الكمية.


 استراتيجيات التوسع والفرص المتاحة:
تعزيز التواجد في الأسواق الواعدة مثل ليبيا، العراق، والسعودية من خلال:

تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.
التوسع في قنوات التوزيع والشراكات التجارية.
تحسين إجراءات الدخول للأسواق عبر الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية.
الاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية: لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية.

توجيه الجهود التسويقية: نحو الأسواق ذات الفجوة العالية بين الإمكانات التصديرية والصادرات الفعلية، مثل ليبيا (31 مليون دولار)، العراق (16 مليون دولار)، والسعودية (12 مليون دولار).

الاستنتاجات 
الطلب العالمي على  الطماطم المحفوظة يشهد نموًّا مستمرًّا، مما يوفر فرصًا واعدة لمصر.
ويتسم الأداء التصديري المصري  بمعدلات نمو قوية، لكن هناك حاجة لاستغلال الفجوات الكبيرة في أسواق مثل ليبيا والعراق والسعودية.
تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يرفع الحصة السوقية لمصر عالميًّا، مع تحسين تنافسيتها في أسواق جديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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