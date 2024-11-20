تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:08 مساءً - أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من قوة الدولار، فيما يراقب المتداولون عن كثب التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض أسعار الذهب 5% خلال التعاملات

وانخفض سعر الذهب نحو 0.5%، الأمر الذي معه توقفت مكاسب المعدن الأصفر التي استمرت ليومين.

ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع مدعومة بالتوترات الجيوسياسية

ودعمت التوترات الجيوسياسية؛ ارتفاع سعر الذهب في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحديث عقيدة نووية توسع شروط استخدام الأسلحة النووية.

وفي الوقت نفسه، شنت أوكرانيا أول ضربة لها داخل روسيا باستخدام صواريخ أمريكية.

انخفاض أسعار الذهب مقابل ارتفاع الدولار، كلمتك

الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين

يشار إلى أن المستثمرين يلجأون عادةً إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.3% اليوم الأربعاء ليتحقق تحسنًا طفيفًا بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام.

انخفاض أسعار الذهب مقابل ارتفاع الدولار، كلمتك

مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

كما يراقب المتداولون مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن البنك المركزي تحول إلى سياسة التيسير النقدي، إلا أن وتيرة خفض الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

تجدد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن

ووفقًا لـ «الشرق»؛ قالت المحللة سوكي كوبر من "ستاندرد تشارترد" في مذكرة: إن الخطر الجيوسياسي المتزايد، إلى جانب حالة عدم اليقين في الأسواق بشكل عام، وارتفاع المخاوف بشأن المخاطر المجهولة منذ الجائحة، جدّدت الاهتمام بسوق الذهب كملاذ آمن.

انخفاض أسعار الذهب مقابل ارتفاع الدولار، كلمتك

وأضافت: لكن العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الدولار الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة، من المرجح أن تحدد الاتجاه في المستقبل القريب".

أسعار الذهب ترتفع أكثر من 25% مدعومة بمشتريات البنوك المركزية

يشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 25% هذا العام مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

انخفاض أسعار الذهب مقابل ارتفاع الدولار، كلمتك

توقعات استمرار ارتفاع سعر الذهب حتى 2025

توقع "جولدمان ساكس جروب" استمرار ارتفاع سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة في العام المقبل، بينما رجح "يو بي إس جروب" وصوله إلى 2900 دولار.

عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

رجح محللو "يو بي إس" في مذكرة بحثية، أن تشهد أسعار الذهب فترة من الاستقرار أو التحركات الضيقة بسبب قوة الدولار، والمخاوف بشأن احتمال المزيد من التحفيز المالي أو زيادة الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة قبل أن تبدأ أسعار المعدن النفيس في الصعود مجددًا.

انخفاض سعر الذهب الفوري 0.3%

وعن تعاملات اليوم؛ انخفض سعر الذهب الفوري 0.3% إلى 2625.54 دولار للأونصة عند الساعة 10:29 صباحًا في لندن.

انخفاض أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

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