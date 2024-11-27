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وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد عددا من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الاتحاد الإفريقي - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد عددا من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الاتحاد الإفريقي - أخبار كلمتك

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد عددا من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الاتحاد الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - ­­­­تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الإتحاد الإفريقى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنطقة 

وألقى اللواء عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنطقة بأحدث الإمكانيات داخل ميادين التدريب القتالى لضمان الإعداد والتدريب المتميز للقوات المخطط سفرها ضمن مهام الإتحاد الإفريقى.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى عن إجراءات الإعداد والتجهيز الفنى والإدارى للقوة المشاركة والتى تتم وفقًا لأسس علمية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة.

الأنشطة التدريبية التى أظهرت المستوى الراقى للقوات

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الإمكانيات للإعداد والتأهيل العسكرى فى مختلف التخصصات، كما تفقد عددا من الأنشطة التدريبية التى أظهرت المستوى الراقى للقوات بما يمكنها من تنفيذ مهامها لدعم جهود الأمن والإستقرار ويعكس التزام مصر التاريخى تجاه الأشقاء بالقارة الإفريقية.

مشاركة القوات المسلحة ضمن البعثة الأممية 

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات، مؤكدًا أن مشاركة القوات المسلحة ضمن البعثة الأممية يأتى فى إطار مواصلة مصر تنفيذ دورها الريادى على الصعيدين الإقليمى والدولى وبذل كافة الجهود لمجابهة تحديات السلم والأمن الدوليين وإرساء مبادئ السلام والاستقرار.

 سفراء للقوات المسلحة خارج حدود الوطن

وطالب القائد العام للقوات المسلحة العناصر المشاركة أن يكونوا قدوة فى الانضباط والالتزام والعمل بكل أمانة وشرف، مشيرًا إلى أنهم خير سفراء للقوات المسلحة خارج حدود الوطن يؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس رؤية الدولة المصرية وحرصها على إعلاء مبادئ الإنسانية السامية لتنعم الشعوب بالحياة الآمنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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