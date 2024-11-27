كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم تنفيذ البرنامج في أكثر من 2000 مدرسة في 17 محافظة خلال أول شهرين  من الفصل الدراسى الحالى ومن المستهدف 10 آلاف مدرسة خلال  العام الدراسي 2025 /2024.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024-2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

f9fb88c53e.jpg
db24f000aa.jpg
331bcf30d8.jpg


وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تفقد ورش العمل الخاصة بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات  في مدرسه الشروق الرسمية للغات بمحافظة بنى سويف  بحضور الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف  حيث  يتضمن البرنامج  بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية،أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.

البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات

كما يعتمد البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات على أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة حيث يعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تتنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عددًا من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب،حيث يقوم المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثرعمقًا وتأثيرًا.

برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمحافظات

ويتم تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمحافظات المختلفة  باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، وخاصة المخدرات الاصطناعية وأضرارها في ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات الاصطناعية وارتكاب الجرائم والحوادث،بالإضافة إلى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني والتي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة،حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهرالكثير من الآراء والأفكار الإبداعية،ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطي المخدرات وإبراز أضرار التعاطي للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق