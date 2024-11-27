شراكة مصرية قطرية واعدة، استثمارات ضخمة في الموانئ والمناطق اللوجستية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - المباحثات المصرية القطرية في القاهرة، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة المباحثات الموسعة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وقطر في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.

مدبولي: الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات القطرية في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات القطرية في هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن هناك قائمة بمشروعات استراتيجية جاهزة للتنفيذ، خاصة في المدن الجديدة مثل العلمين الكبرى والقاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتميز بتوافر مصادر الطاقة اللازمة والبنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لبدء المشروعات المشتركة مع الجانب القطري في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

من جانبه، أبدى الجانب القطري اهتمامه الكبير بهذا التعاون، مشددًا على أن الاستثمار في الموانئ والمناطق اللوجستية يعد أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد المسؤولون القطريون استعدادهم لإجراء مشاورات مكثفة مع الفريق المصري المسؤول لدراسة تفاصيل المشروعات المطروحة ووضع خطة شاملة لتنفيذها قريبًا.

يُذكر أن هذه المباحثات تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

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