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بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

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بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - أفاد مسؤول أمريكي، اليوم  إن إدارة الرئيس جو بايدن، تعمل حاليا على بيع صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار.

 

صفقة أسلحة أمريكية ضخمة لصالح إسرائيل 

من جهتها، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "لا صلة مباشرة بين اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، والموافقة على تسليم أسلحة لإسرائيل".

والأسبوع الماضى، أحبط مجلس الشيوخ، مساعي تعرقل تسليم الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ممارساتها خلال الحرب في غزة، وفشل داعمو الطروحات في الحصول على الأصوات اللازمة لإقرارها في المجلس.

 

الشيوخ الأمريكى يجهض مساع عرقلة تسليم أسلحة إلى إسرائيل

وعارض 59 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكى القرار الذي كان سيوقف، حال إقراره، بيع ذخائر دبابات لإسرائيل، فيما أيَّده 15 عضوًا.

وسعى مشرعون ديمقراطيون إلى إقرار رفض طلب البنتاجون إرسال 20 مليار دولار إضافية من الأسلحة الهجومية إلى تل أبيب، وذلك في إطار تحركاتهم الهادفة إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب "اعتراضه المستمر لطروحات الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وخطط اليوم التالي في غزة"، حسب تصريحات للسيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي أعلن نيته دعم المشاريع المطروحة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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