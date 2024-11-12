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خريطة غزة، إسرائيل مزقت القطاع بـ3 محاور بقوة السلاح - أخبار كلمتك

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خريطة غزة، إسرائيل مزقت القطاع بـ3 محاور بقوة السلاح - أخبار كلمتك

خريطة غزة، إسرائيل مزقت القطاع بـ3 محاور بقوة السلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - واقع جغرافي جديد فرضته قوة سلاح جيش الإحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري للسكان في قطاع غزة بابتلاع نحو ثلث مساحته.

مستوطنة مفلاسيم المحاذية له في غلاف غزة

تستند خريطة غير رسمية إلى تحديثات عسكرية إسرائيلية تظهر محورًا عسكريًّا جديدًا شمالي القطاع ملاصقًا لمناطق العمليات العسكرية الحالية في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا يسمى بـ"محور مفلاسيم" نسبة لمستوطنة مفلاسيم المحاذية له في غلاف غزة.

وبدأ جيش الإحتلال الإسرائيلي إنشاء هذا المحور في 5 أكتوبر 2024 مع بداية العملية العسكرية في منطقة الشمال، وسط مخاوف من سعي إسرائيلي لإفراغ المنطقة من سكانها وفصل شمال القطاع عن مدينة غزة، وبالتالي منع للنازحين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، في ما يعرف بخطة الجنرالات.

فعدد سكان محافظات شمال القطاع كان نحو 400 ألف قبل 7 أكتوبر، ثم انخفض هذا العدد نحو 100 ألف مع بداية العملية العسكرية في الشمال.

محور نتساريم

وبعد أكثر من شهر، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود بين ألف و3 آلاف في بيت لاهيا، ونحو ألف في جباليا.

ويضم شمال القطاع معبرين إسرائيليين هما إيرز الشرقي الذي توقَّف العمل به منذ 7 أكتوبر 2023، وجرى استحداث معبر إيرز الغربي في مايو الماضي ويُستخدم لإدخال مساعدات إنسانية محدودة.

أما محور نتساريم العسكري الأول في القطاع، الذي يفصل شمال وادي غزة عن جنوبه، فقد أضحى قاعدة عسكرية بعد عمليات توسيع وتجهيز عسكري، حيث توسعت مساحته بطول 8 كيلومترات وعرض 7 كيلومترات، إذ تبلغ مساحته 56 كيلومترًا مربعًا من أصل مساحة القطاع 365 كيلومترًا مربعًا.

وتظهر صور لمحور نتساريم بأنه بات مزودا بحاجز عسكري وأجهزة وبوابات تفتيش ومعتقلات وغرف تحقيق ومرافق سكنية للجنود الذين يخدمون داخله.

ويحتوي  محور نتساريم على المعبر 96، الذي جرى افتتاحه في مارس الماضي تحت إطار الأغراض الإنسانية، لكن منذ إنشائه استُخدم مرات معدودة فقط لإدخال المساعدات الإنسانية، وبات يُستخدم لأغراضٍ عسكرية.

افتتاح معبر كيسوفيم

كما أعاد جيش الإسرائيلي افتتاح معبر كيسوفيم، بعد إعادة تأهيله فنيًّا ولوجستيًّا، إذ يقع ما بين محافظتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس.

وعلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، جرت عمليات توسعة وتأمين محور فيلادلفيا بالنهج ذاته حيث بات جيش الإحتلال الإسرائيلي يسيطر على محور فيلادلفيا الممتد جنوبي مدينة رفح على 14 كيلومترًا مربعًا.

وفي المحصلة، قطاع غزة بات مقسما على 3 محاور عسكرية في شمال ووسط وجنوب غزة، محور مفلاسيم، ومحورَي نتساريم وفيلادلفيا، و5 معابر إسرائيلية إيرز الشرقي والغربي، والمعبر 96، ومعبر كيسوفيم، وكرم أبو سالم قضمت ثلث مساحته.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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