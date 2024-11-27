قيادي بحماس: الحركة جاهزة لاتفاق بغزة بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:08 صباحاً - الحرب على غزة ، أكد مصدر قيادي في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية جاهزة لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".



وأضاف أن وقف إطلاق النار في لبنان انتصار وإنجاز كبير للمقاومة"، مشددًا على أن "الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزم الاحتلال، لكن الاحتلال يعطل ويتهرب من الوصول لإتفاق ويواصل حرب الابادة".

وقف إطلاق النار فى لبنان

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وافقت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه أن ينهي ما يقرب من 14 شهرًا من القتال المرتبط بالحرب في قطاع غزة.

ويمثل وقف إطلاق النار أول خطوة رئيسية نحو إنهاء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بوقف إطلاق النار ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو الاستقرار وعودة النازحين.



وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس، بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله، الذي يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وأكد بايدن في كلمة له، أنه على مدار 60 يومًا ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، وشدد على التزام الولايات المتحدة، بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق ولن يتم نشر جنود من الولايات المتحدة هناك.

وشدد بايدن، على، أنه إذا خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.



ولفت الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة له، ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.

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