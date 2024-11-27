أول بيان رسمي من حماس بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنه إذا ما توفرت جدية كافية لدى الأطراف المعنية والمشرفة على المفاوضات سيكون هذا التفاوض مع الاحتلال أمرًا ممكنًا.

حماس: الحركة أبدت مرونة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وقالت حماس في بيان لها: “الحركة أبدت مرونة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والمشكلة دوما كانت في تهرب نتنياهو من التوصل لاتفاق”.

واختتمت حماس بيانها قائلة: “نقدّر حق لبنان في التوصل إلى اتفاق يحمي شعبه ونأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة”.

في سياق متصل؛ قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد:

“ندعو إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال وميليشيات المستوطنين في عموم الضفة الغربية، ونشيد ببسالة مقاومي طوباس وصلابتهم أمام الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة”.

حماس: المقاومين في مدينة طوباس ومخيمات الضفة يثبتون كل يوم أنهم سيبقون خط الدفاع الأول عن شعبنا وأرضه

وأضاف: “إن المقاومين في مدينة طوباس ومخيمات الضفة الغربية يثبتون كل يوم أنهم سيبقون خط الدفاع الأول عن شعبنا وأرضه، ونشدد على ضرورة توسيع رقعة المقاومة لتطال كل شبر في الضفة وفلسطين، لردع الاحتلال ومستوطنيه عن مواصلة جرائمهم الوحشية”.

وتابع: “ينبغي النهوض بشكل أوسع لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه في الضفة، وإسناد المقاومة في قطاع غزة التي لا تزال تسطر بطولات كبيرة، رغم التضحيات العظيمة التي قدمتها منذ أكثر من عام على بدء معركة طوفان الأقصى”.

وقال: “إن انتهاكات الاحتلال المتصاعدة واقتحاماته المتكررة، سيقابلها أبطال الضفة بمزيد من الاشتباك والمواجهة، وستتحطم مخططات الاستيطان أمام صلابة المقاومين وشجاعتهم”.

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