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أول بيان رسمي من حماس بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

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أول بيان رسمي من حماس بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

أول بيان رسمي من حماس بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنه إذا ما توفرت جدية كافية لدى الأطراف المعنية والمشرفة على المفاوضات سيكون هذا التفاوض مع الاحتلال أمرًا ممكنًا.

حماس: الحركة أبدت مرونة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وقالت حماس في بيان لها: “الحركة أبدت مرونة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والمشكلة دوما كانت في تهرب نتنياهو من التوصل لاتفاق”.

واختتمت حماس بيانها قائلة: “نقدّر حق لبنان في التوصل إلى اتفاق يحمي شعبه ونأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة”.

في سياق متصل؛ قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد: 
“ندعو إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال وميليشيات المستوطنين في عموم الضفة الغربية، ونشيد ببسالة مقاومي طوباس وصلابتهم أمام الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة”.

حماس: المقاومين في مدينة طوباس ومخيمات الضفة يثبتون كل يوم أنهم سيبقون خط الدفاع الأول عن شعبنا وأرضه

وأضاف: “إن المقاومين في مدينة طوباس ومخيمات  الضفة الغربية يثبتون كل يوم أنهم سيبقون خط الدفاع الأول عن شعبنا وأرضه، ونشدد على ضرورة توسيع رقعة المقاومة لتطال كل شبر في الضفة وفلسطين، لردع الاحتلال ومستوطنيه عن مواصلة جرائمهم الوحشية”.

وتابع: “ينبغي النهوض بشكل أوسع لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه في الضفة، وإسناد المقاومة في قطاع غزة التي لا تزال تسطر بطولات كبيرة، رغم التضحيات العظيمة التي قدمتها منذ أكثر من عام على بدء معركة طوفان الأقصى”.

وقال: “إن انتهاكات الاحتلال المتصاعدة واقتحاماته المتكررة، سيقابلها أبطال الضفة بمزيد من الاشتباك والمواجهة، وستتحطم  مخططات الاستيطان أمام صلابة المقاومين وشجاعتهم”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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