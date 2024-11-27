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جامعة حلوان تشارك في "الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة" - أخبار كلمتك

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جامعة حلوان تشارك في "الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة" - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تشارك في "الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - شاركت جامعة حلوان  فى"الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة  في إطار حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة،  بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي KOICA، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وسفارة  Newgerian.

"الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية"

 

وجاء مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبحضور الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطالبة منة الله عثمان عبد الرازق بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية.

المجلس القومي للمرأة

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعة في مثل هذه الأحداث يأتي انطلاقًا من دورها المجتمعي الرائد ومسؤوليتها في تعزيز قيم العدالة والمساواة. حيث تؤمن بأن المرأة هي جزء أساسي من النسيج المجتمعي، ودعم حقوقها وحمايتها من أي شكل من أشكال العنف هو واجب وطني وأخلاقي.

ومن جانبه أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركتنا في هذا الملتقى تهدف إلى توعية الشباب، وخاصة طلاب الجامعات، بأهمية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وترسيخ قيم الاحترام والمساواة في المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تعمل على نشر الوعي بقضايا المرأة ودورها المحوري في التنمية.

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وقد تضمن اللقاء أيضا عروضا لإنجازات الوحدات داخل كل جامعة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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