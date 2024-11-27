الاعلان عن عجز توفير البنزين - أخبار كلمتك

أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت عن عجز في توفير مادة البترول المحسن القادمة من مأرب، نتيجة تعرض الناقلات لتقطعات متكررة من قبل مجاميع مسلحة متمركزة على الطريق المؤدية إلى الساحل.

وأوضحت الشركة أن هذه المجاميع أقدمت على إطلاق النار المباشر على الناقلات وتوقيفها بالقوة، ما حال دون وصولها إلى المحافظة.

وأكدت الشركة أنها اضطرت إلى توفير كميات إضافية من مادة "البترول الممتاز 90" وطرحه في السوق بنفس السعر السابق كإجراء مؤقت، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي لحين إيجاد حلول لإعادة توريد البترول المحسن.

ودعت شركة النفط السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى التدخل العاجل لفتح الطريق وتأمين وصول ناقلات البترول، مؤكدة حرصها على استمرار توفير المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.