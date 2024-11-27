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الاعلان عن عجز توفير البنزين - أخبار كلمتك

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الاعلان عن عجز توفير البنزين - أخبار كلمتك

الاعلان عن عجز توفير البنزين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت عن عجز في توفير مادة البترول المحسن القادمة من مأرب، نتيجة تعرض الناقلات لتقطعات متكررة من قبل مجاميع مسلحة متمركزة على الطريق المؤدية إلى الساحل. 

وأوضحت الشركة أن هذه المجاميع أقدمت على إطلاق النار المباشر على الناقلات وتوقيفها بالقوة، ما حال دون وصولها إلى المحافظة.

وأكدت الشركة أنها اضطرت إلى توفير كميات إضافية من مادة "البترول الممتاز 90" وطرحه في السوق بنفس السعر السابق كإجراء مؤقت، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي لحين إيجاد حلول لإعادة توريد البترول المحسن.

ودعت شركة النفط السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى التدخل العاجل لفتح الطريق وتأمين وصول ناقلات البترول، مؤكدة حرصها على استمرار توفير المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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