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وفد من أبوظبي يزور سقطرى - أخبار كلمتك

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وفد من أبوظبي يزور سقطرى - أخبار كلمتك

وفد من أبوظبي يزور سقطرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - كلمتك/خاص:

في إطار زيارته المستمرة إلى محافظة سقطرى التقى سعادة خلفان المزروعي رئيس الوفد الزائر من مجلس أبوظبي الرياضي، أمس الثلاثاء، بعدد من الفرق الرياضية المحلية في الأرخبيل.

وناقش اللقاء سبل تعزيز وتطوير القطاع الرياضي في سقطرى، مع التركيز على أهمية استقطاب وتطوير المواهب الشابة من فئة البراعم، ودعمهم نحو ممارسة الرياضة بشكل احترافي.

شارك في اللقاء وفد من الاتحاد النسائي الذي شدد على أهمية تكثيف الجهود لاكتشاف هذه المواهب منذ سن مبكرة، وتهيئة البيئة الرياضية المناسبة لتنميتها بما يساهم في تأهيل الأجيال الشابة للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وفي خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية في الأرخبيل، قام الوفد بزيارة ميدانية لمشروع ستاد با مبارك في مدينة قاضب، حيث اطلعوا على سير العمل في المشروع الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 70 %.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من المختصين حول مراحل التنفيذ، حيث يعد المشروع خطوة استراتيجية نحو توفير منشآت رياضية متكاملة للرياضيين من مختلف الأعمار.

وفي الختام أشار خلفان المزروعي إلى أهمية الاستمرار في دعم وتطوير قطاع الرياضة في سقطرى مؤكداً أن تحسين البنية التحتية الرياضية وتنمية المواهب الشابة يشكلان جزءاً أساسياً من خطط التنمية المستقبلية في الأرخبيل.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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