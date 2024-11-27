حزن بالغ على وفاة جواس وغراب يتحدث بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

نعى الصحفي احمد غراب وفاة الناشط فضل محمد راجح(جواس اليافعي) الذي وافته المنية يوم امس.

وقال احمد غراب:لم يحدث أن حذفت صداقة شخص توفي وأضفت بديلا عنه ، احتفظ بصفحاتهم وصداقتهم كما لو كانوا ما زالوا أحياء يرزقون ويكتبون وينشرون ، واترحم عليهم بين الحين والآخر.

واضاف:عرفت جواس اليافعي ألكلدي قبل عشر سنوات تقريبا كان بشوشا مرحا محبا للحياة تعودت على وجوده وتعليقاته لدرجة انه عندما كان يغيب أشعر أن فيه شي ناقص في الفيسبوك

واختتم:صرنا اصدقاء وكنا نتحدث معا ، غاب فجأة لفترة كنت أتساءل بحيرة أين ذهب ؟ ولماذا اختفى ؟ واتضح انه كان يعاني من المرض ، عاد فجأة قبل أشهر وأرسل لي طلب صداقة فوافقت على الفور وأرسلت له رسالة ورد عليها ، لم أكن أعلم انه عاد للوداع ، أراد أن يموت ونحن أصدقاء فكيف لا ابادل هذا الوفاء بالوفاء صديقي حيا كان أو ميتا يبقى بيننا وصل الدعاء رحمة الله تغشاك يا صديقي لن ننساك وسنتذكرك دائما.

