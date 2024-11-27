نعى الصحفي احمد غراب وفاة الناشط فضل محمد راجح(جواس اليافعي) الذي وافته المنية يوم امس.
وقال احمد غراب:لم يحدث أن حذفت صداقة شخص توفي وأضفت بديلا عنه ، احتفظ بصفحاتهم وصداقتهم كما لو كانوا ما زالوا أحياء يرزقون ويكتبون وينشرون ، واترحم عليهم بين الحين والآخر.
واضاف:عرفت جواس اليافعي ألكلدي قبل عشر سنوات تقريبا كان بشوشا مرحا محبا للحياة تعودت على وجوده وتعليقاته لدرجة انه عندما كان يغيب أشعر أن فيه شي ناقص في الفيسبوك
واختتم:صرنا اصدقاء وكنا نتحدث معا ، غاب فجأة لفترة كنت أتساءل بحيرة أين ذهب ؟ ولماذا اختفى ؟ واتضح انه كان يعاني من المرض ، عاد فجأة قبل أشهر وأرسل لي طلب صداقة فوافقت على الفور وأرسلت له رسالة ورد عليها ، لم أكن أعلم انه عاد للوداع ، أراد أن يموت ونحن أصدقاء فكيف لا ابادل هذا الوفاء بالوفاء صديقي حيا كان أو ميتا يبقى بيننا وصل الدعاء رحمة الله تغشاك يا صديقي لن ننساك وسنتذكرك دائما.
حزن بالغ على وفاة جواس وغراب يتحدث بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك
نعى الصحفي احمد غراب وفاة الناشط فضل محمد راجح(جواس اليافعي) الذي وافته المنية يوم امس.
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