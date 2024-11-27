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حزن بالغ على وفاة جواس وغراب يتحدث بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

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حزن بالغ على وفاة جواس وغراب يتحدث بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

حزن بالغ على وفاة جواس وغراب يتحدث بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:28 صباحاً - كلمتك/خاص:

نعى الصحفي احمد غراب وفاة الناشط فضل محمد راجح(جواس اليافعي) الذي وافته المنية يوم امس.
وقال احمد غراب:لم يحدث أن حذفت صداقة شخص توفي وأضفت بديلا عنه ، احتفظ بصفحاتهم وصداقتهم كما لو كانوا ما زالوا أحياء يرزقون ويكتبون وينشرون ، واترحم عليهم بين الحين والآخر.
واضاف:عرفت جواس اليافعي ألكلدي قبل عشر سنوات تقريبا كان بشوشا مرحا محبا للحياة تعودت على وجوده وتعليقاته لدرجة انه عندما كان يغيب أشعر أن فيه شي ناقص في الفيسبوك 
واختتم:صرنا اصدقاء وكنا نتحدث معا ، غاب فجأة لفترة كنت أتساءل بحيرة أين ذهب ؟ ولماذا اختفى ؟ واتضح انه كان يعاني من المرض ، عاد فجأة قبل أشهر وأرسل لي طلب صداقة فوافقت على الفور وأرسلت له رسالة ورد عليها ، لم أكن أعلم انه عاد للوداع ، أراد أن يموت ونحن أصدقاء فكيف لا ابادل هذا الوفاء بالوفاء صديقي حيا كان أو ميتا يبقى بيننا وصل الدعاء رحمة الله تغشاك يا صديقي لن ننساك وسنتذكرك دائما.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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