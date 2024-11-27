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تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

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تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - أثار الصحفي خوسيه ألفاريز الجدل بقوة، أثناء حديثه عن الحالة الصحية للنجم لامين جمال لاعب برشلونة.

وقال خوسيه ألفاريز: هناك قلق في برشلونة بسبب وضع لامين، فاللاعب يعاني من إصابة متلازمة، وهذا يذكرنا بنفس الإصابة التي يعاني منها فرينكي دي يونج.

وتابع: المشكلة الكبرى أن النماذج كانت موجودة أمام إدارة برشلونة في السنوات الماضية مثل أنسو فاتي وجافي وتم حرقهما وبالتالي توالت عليهم الإصابات، ولكن هل ال‘دارة اتعظت …؟! لا …! بل أحرقت لامين جمال أيضًا.

 

وأضاف: “الأمور ليست بتلك الخطورة، أي إن هذا الخبر لا يعني  أن اللاعب سيدخل في نفس النفق المظلم …! ولكن ما يحدث حاليًّا مؤشر لمستقبل خطير لو لم يراعِ السيد فليك دقائق المشاركة لــ لامين جمال”.

وفاز فريق برشلونة على نظيره بريست بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "لويس كومبانيس" في إسبانيا.

ليفاندوفسكي يصل للهدف رقم 100 في دوري أبطال أوروبا 

ووصل روبرت ليفاندوفسكي للهدف رقم 101 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد ما هز شباك بريست بثنائية ليكون ثالث لاعب يصل لهذا الرقم بعد الأسطورتين كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي. 


 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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