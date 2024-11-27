متى تبدأ الـ60 يومًا التي تنسحب خلالها إسرائيل من الأراضى اللبنانية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، ثارت التساؤلات بشأن موعد بدء انسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من مواقعه جنوبي لبنان.

إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا على مدى 60 يومًا

وصباح اليوم الأربعاء قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه سيظل منتشرًا في مواقعه جنوبي لبنان، طبقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وطلب من سكان الجنوب عدم العودة إلى منازلهم حتى تحديد موعد لذلك.

وحسب بنود الاتفاق التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيًّا على مدى 60 يومًا، مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل، لضمان عدم بناء حزب الله بنيته التحتية هناك مجددا.

انسحاب تحت غطاء جوي كثيف

حسبما قال مصدر أمريكي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن انسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان قد يبدأ اليوم الأربعاء، أي في نفس يوم بدء سريان الاتفاق.

وأوضح المصدر: "سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان تدريجيًّا، وقد يبدأ اليوم الأربعاء تحت غطاء جوي كثيف".

وأضاف: "سيشمل ذلك أيضًا إزالة العشرات من الأعلام الإسرائيلية التي وضعها جنود الجيش الإسرائيلي على المواقع التي استولوا عليها في الأراضي اللبنانية".

وقال المصدر إنه "خلال فترة الشهرين هذه ستبدأ قوات الجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب، وهذه عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها أو خلال أيام".

جيش الإحتلال

وفي نهاية الـ60 يومًا سينسحب جيش الإحتلال الإسرائيلي بالكامل، لكن قبل ذلك بكثير سيكون هذا انسحاب تدريجي في عدة مناطق يتواجد بها"، وفق الصحيفة.

وكان الجيش اللبناني قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه يستعد للانتشار جنوبي البلاد، لبدء مهمته في المساعدة على ضمان صمود وقف إطلاق النار.

كما طلب الجيش من سكان القرى والبلدات الحدودية تأجيل عودتهم إلى منازلهم لحين انسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك.

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