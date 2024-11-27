مهاجم الأهلي السابق على أعتاب الانضمام إلى ناد ألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - يبحث أنتوني موديست مهاجم الأهلي السابق، عن ناد للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم التحاقه بأي فريق منذ رحيله عن القلعة الحمراء في نهاية شهر يونيو الماضي وعدم استكمال الموسم.

وكان عقد موديست ينص على انتهائه رسميًا في 30 يونيو الماضي، ولم يفضل الأهلي استمراره بسبب سوء أدائه الفني وعدم تسجيله الأهداف.

نادي شالكة يرغب في ضم موديست

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي شالكة كان يرغب في ضم موديست، ولكن اللاعب صرح بأنه رفض العرض، لأنه نادٍ منافس لفريقه السابق بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هناك ناديا جديدا وهو هيرتا برلين الذي يلعب في الدرجة الثانية يريد ضم موديست لأنه يعاني من قلة عدد الأهداف، حيث سجل الفريق 22 هدفًا فقط في 13 مباراة ولذلك يريد مسئولو الفريق تدعيم الصفوف بالتعاقد مع موديست الذي يمتلك خبرات كبيرة رغم تقدمه في السن.

موديست ليست الوحيد على رادار هيرتا برلين بل هناك اهتمام بضم مهاجم بايرن ميونخ السابق ومنتخب الكاميرون، إريك ماكسيم تشوبو موتينج.

أرقام صادمة لـ موديست مع الأهلي

وانضم موديست إلى الأهلي في سبتمبر 2023 بتعاقد لمدة موسم قابل للتمديد تلقائيا بشروط معينة تتعلق بمشاركات اللاعب في المباريات وإسهاماته في تسجيل الأهداف والألقاب مع المارد الأحمر.

وساهم موديست مع الأهلي في 9 أهداف خلال 29 مباراة شارك فيها بقميص الأهلي في كل البطولات مسجلا 5 أهداف وصنع 4 آخرين، بمجموع دقائق لعب 1259 دقيقة لعب.

وشارك موديست مع الأهلي في بطولة الدوري في 17 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 2، بينما شارك في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية لمدة 3 دقائق فقط قبل أن يتعرض للطرد المباشر.

وشارك موديست في 6 مباريات بدوري أبطال أفريقيا صنع خلالها هدفين وحصد مع الفريق اللقب في النهاية، كما شارك مع الأهلي في الدوري الأفريقي في 3 مواجهات لمدة 44 دقيقة لم يصنع أو يسجل خلالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.