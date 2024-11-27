غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

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غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

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غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - شاركت شركة غازتك بجناح ضمن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المشارك في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للصناعة IMCE والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية والمقام خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

وقد قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المؤتمر بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال، والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب.

 

اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي 

 

وتأتي أهمية هذا المعرض من منطلق اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقتصادية والصناعية عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.
 

ويهدف المعرض إلى استعراض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون ليتم انتاجها محليًا لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية، ويبرز المعرض أيضا قطع الغيار الأكثر استيرادًا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.

 

أطقم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 

 

وتعرض غازتك من خلال جناحها مستلزمات ومكونات أطقم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك بعض مكونات محطات التموين بالغاز الطبيعي والتي يمكن التعاون والمشاركة مع المستثمرين والقطاع الخاص في تصنيعها في مصر بدلًا من استيرادها من الخارج مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية للشركة ويشجع على زيادة المكون المحلي في عمليات التشغيل والصيانة. وقد تضمنت هذه المستلزمات على سبيل المثال وحدات موزع الغاز الطبيعي (CNG Filling Post)، واسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط بالسعات اللترية المختلفة التي تتضمن سعة 40 و60 و70 لتر، ومنظمات الضغط التقليدي، وصمام الإسطوانات اليدوي وصمام تموين الغاز NGV1، ومحاكي حقن الغاز الطبيعي المضغوط، ومفتاح نظام الغاز الطبيعي المضغوط وصمامات الغاز الطبيعي المضغوط،  وأطقم الإصلاح وقضبان مكابس الغاز الطبيعي والمكابس وحلقات المكابس، ومبردات الغاز الطبيعي.

وتسعى الشركة خلال الفترة القادمة إلى دراسة إمكانية تصنيع مثل هذه المكونات وضخها في السوق المصري لزيادة المكون المحلى للصناعات ذات الصلة وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم المكون المحلي في الصناعات البترولية وتقليل المكونات المستوردة للمساهمة في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وجعل مصر مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.

 

غاز تك تصنع بعض مكونات التشغيل محليا 

تجدر الإشارة إلى أن شركة غازتك قد قامت بالفعل بجهود موسعة لتصنيع بعض مكونات التشغيل محليا مثل تصنيع طقم إصلاح بلف بأحجام مختلفة وبلف غاز وGas Jacket لأنواع مختلفة من الضواغط وشاشات حماية للضواغط وقطع غيار مارش المحركات الغازية وقطع غيار وصيانة وإصلاح مبردات الغاز، بالإضافة لتصنيع قواعد اسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط التي يتم تركيبها في السيارات المحولة.

ويشارك في المعرض عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والتي ضمت وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و⁠وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الطيران المدني ووزارة النقل بجانب عددٍ كبيرٍ من المصنعين والموردين المحليين حيث يعد المعرض خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي ورؤية مصر 2030.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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