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مصدر يزف بشرى سارة بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

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مصدر يزف بشرى سارة بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

مصدر يزف بشرى سارة بشأن صرف المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن عملية صرف المرتبات بمحافظة شبوة


وأكدت المصادر عن بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر ديسمبر بمحافظة شبوة وذلك اعتباراً من يومنا هذا الأربعاء الموافق 27/11/2024


و أوضحت المصادر ان عملية الصرف تتم عبر بنك البسيري ووكلاء البنك المنتشرة في محافظة شبوة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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