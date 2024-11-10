وفاة يمني بالسعودية بحادث مروع - أخبار كلمتك

توفي السائق المغترب اليمني سعيد مساعد أحمد البراري، من محافظة عمران، ريدة، قرية البرار، في حادث مروري وقع يوم السبت 9 نوفمبر 2024م في منطقة الطائف، حيث كان يعمل سائقًا لشاحنة قلاب.

وفي تفاصيل الحادث، كان البراري أثناء عمله في رفع القلاب وتنزيل الحمولة، وعقب الانتهاء من عملية التنزيل، تحرك بالشاحنة وهو يجهل أنه نسي إنزال الصندوق نتيجة لذلك، ظل الصندوق مرفوعًا أثناء سيره، مما أدى إلى اصطدامه ببوابة الحوش وقد سقطت البوابة على الغمارة، ما أسفر عن وفاته داخلها..

وتعد هذه الحادثة مأساة لعائلته التي فقدت معيلها، حيث كان المغفور له يعمل في المملكة العربية السعودية لتوفير لقمة العيش لأسرته..

قاسم العمري