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المنتدى الاستثماري المصري القطري، منصة لشراكات استراتيجية تُغير خريطة الاستثمار في 2025 - أخبار كلمتك

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المنتدى الاستثماري المصري القطري، منصة لشراكات استراتيجية تُغير خريطة الاستثمار في 2025 - أخبار كلمتك

المنتدى الاستثماري المصري القطري، منصة لشراكات استراتيجية تُغير خريطة الاستثمار في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - المنتدى الاستثماري المصري القطري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أهمية الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثماري المصري-القطري، الذي يمثل منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.  

وأشار مدبولي إلى أن الدورة الأولى من المنتدى، التي عُقدت في القاهرة نوفمبر الماضي، حققت نتائج إيجابية، معربًا عن تطلعه لعقد دورة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025. 

وأكد أن المنتدى يهدف إلى توطيد العلاقات بين ممثلي القطاعين العام والخاص في مصر وقطر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.  

كما أضاف أن الحكومة المصرية حريصة على دعم القطاع الخاص في البلدين للوصول إلى شراكات تحقق التكامل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الواعدة مثل التطوير العقاري، الصناعة، النقل، والسياحة.  

من جانبه، أشاد رئيس وزراء قطر بالمنتدى كأداة فعالة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا التزام بلاده بالمشاركة الفعالة في دورته المقبلة لدفع عجلة الاستثمار المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.  

ويُتوقع أن تسفر الدورة القادمة من المنتدى عن توقيع اتفاقيات جديدة تدعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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