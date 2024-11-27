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بايدن: سنعمل على إنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس - أخبار كلمتك

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بايدن: سنعمل على إنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس - أخبار كلمتك

بايدن: سنعمل على إنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء: "سنعمل خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

بايدن يهدد حركة حماس 

وأضاف بايدن: "سنعمل على إطلاق سراح الرهائن من غزة وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".

وهدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حركة حماس أثناء كلمته التي أعلن فيها تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

 

بايدن يعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وقال بايدن في كلمته المخصصة لإعلان تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذي يدخل حيز التنفيذ في الرابعة من فجر الأربعاء، إن أمام حماس خيار وحيد هو إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الرهائن الأمريكيون.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء.

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أول بيان رسمي من حماس بعد وقف إطلاق النار في لبنان

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بلينكن: وقف إطلاق النار في ‎لبنان يحرم حماس من دعم جبهات المساندة

وأكد بايدن في كلمة له، أنه على مدار 60 يومًا ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، وشدد على التزام الولايات المتحدة، بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق ولن يتم نشر جنود من الولايات المتحدة هناك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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