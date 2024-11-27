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مشاهير العرب - «منتهى الرخص».. مي فاروق توجه رسالة قاسية لشقيق محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «منتهى الرخص».. مي فاروق توجه رسالة قاسية لشقيق محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «منتهى الرخص».. مي فاروق توجه رسالة قاسية لشقيق محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - هاجمت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شقيق الملحن محمد رحيم بعد ساعات من وفاته، بعدما حاول الظهور في العديد من اللقاءات الإعلامية عقب الوفاة، فضلًا عن حديثه عما يخص شقيقه في حياته.

مي فاروق تهاجم شقيق محمد رحيم

وكتبت مي فاروق، عبر حسابها على «فيسبوك» رسالة موجهة لشقيق محمد رحيم، قائلة: «الله يرحمك ياغالي يا ذوق يا محترم عشت كبير ومحترم وهتفضل محترم وكبير وسيرتك سبقاك مهما حاولوا والله، لما بيحصل كده بعد ما مشيت اومال كان ايه اللي حاصل لك».

وأضافت مي فاروق: «وأنت عايش ربنا رحمك عشان انت طيب وجميل وما تستاهلش القرف ده، مش لاقيه اي اسم للي بيحصل والله ده لا رحمه ولا ذوق ولا أدب ولا دين. ده مش دم ده ميه، حد يعالج الراجل ده وللا يشوفله حته يقفلها عليه بقي كفايه قرف مردودالك».

كما تابعت: «في يومك والله طب احترم اللي كنت عايش تتشرف انك علي اسمه يا اخي وللا نفسك في الشهرة، وبتركب ترند علي سيرة وسمعة واحد الدنيا بتتشرف بيه، منتهي الرخص والقرف، حسبنا الله ونعم الوكيل كله مردود والله، اخص والله الف اخص».

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن محمد رحيم في 23 نوفمبر الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكان الفنان تامر حسني أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج محمد رحيم، من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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