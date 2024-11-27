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وزير البلدية القطري: مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي مهم للغاية - أخبار كلمتك

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وزير البلدية القطري: مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي مهم للغاية - أخبار كلمتك

وزير البلدية القطري: مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي مهم للغاية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - أكد وزير البلدية القطري، عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما للغاية، مُضيفًا أنه سيتم إجراء مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت».

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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