بعد واقعة «وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار.. ننشر نص قسم الأطباء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - أظهرت واقعة طبيبة النساء «وسام شعيب» أهمية الالتزام بقسم الأطباء، والذي يمثل الأساس الأخلاقي والمهني للتعامل مع المرضى وحفظ سرية المعلومات الطبية، فهو يعد عهدًا مقدسًا بين الطبيب ومريضه.

يرصد موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، نص قسم الأطباء، وفقا للائحة آداب مهنة الطب، الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان، رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003.

وجاء نص قسم الأطباء وفقا للائحة آداب مهنة الطب كما يلي:

ينص القسم على:

«أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال باذلًا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلًا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم، أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأكون أخًا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد».

واقعة طبيبة النساء

انتشرت حالة من الغضب والاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو لطبيبة نساء خلال الساعات القليلة الماضية على نطاق واسع عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل السفاح.

خرجت الطبيبة في الفيديو أوضحت أن أولهن كانت لقاصر تبلغ من العمر 14 عاما، حامل بـ«جنين 8 شهور والأسرة تريد الإجهاض»، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابا عشرينيا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، والسيدة تكبر الزوج العرفي بـ15 عاما ولها سابقة علاقة غير شرعية، وحالة ثالثة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بالزنا، حيث حكم على الزوجة الخائنة بالحبس لمدة عامين في قضية «زنا» وقضت 6 أشهر من العقوبة.

ومن جانبها أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.