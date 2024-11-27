مصر تؤكد أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - رحبت مصر بإعلان دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة.

كما جددت مصر تأكيدها على أهمية احترام سيادة لبنان، وعدم التدخل في شأنه الداخلي، وضرورة العمل على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، دون أي إملاءات خارجية.

وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، مؤكدة ضرورة التفاوض والحوار وإعادة الحقوق إلى أصحابها والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

وجاء نص البيان المصري كالتالي:

ترحب جمهورية مصر العربية بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان اليوم ۲۷ نوفمبر، وتؤكد على ان هذه الخطوة من شأنها ان تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بكافة عناصره وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وتجدد مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أي إملاءات خارجية وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.

‎وتؤكد مصر أن هذا الاتفاق ينبغى وأن يكون توطئة لوقف العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.

‎وتشدد مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، وأنه لا يوجد أي حلول عسكرية للأزمات في الإقليم وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من خلال عملية سياسية جادة وفي اطار زمني محدد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.



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