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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. منة عرفة تنضم لفريق عمل «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. منة عرفة تنضم لفريق عمل «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. منة عرفة تنضم لفريق عمل «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - انضمت الفنانة الشابة منة عرفة، لفريق عمل مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2025.

وبدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصوير عدد من مشاهدها خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تعود للتصوير غداً بعد راحة لمدة 24 ساعة، حيث كثف مخرج العمل تصوير المشاهد الأولى.

مسلسل وتقابل حبيب
مسلسل وتقابل حبيب

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويضم مسلسل وتقابل حبيب، عددا من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، انوشكا، نيكول، حنان سليمان، صلاح عبد الله، ندى موسى، رشوان توفيق، محمود ياسين جنيور، انجى كيوان، جيهان خيرى، سمر عبد الوهاب، حمدى هيكل، بسنت شوقى، منة عرفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بعض الأسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة.

مسلسل وتقابل حبيب

وتعود ياسمين عبد العزبز، في مسلسل «وتقابل حبيب» للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى «ونحب تانى ليه» فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و«اللى مالوش كبير» فى رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملان من إخراج مصطفى فكرى.

آخر أعمال منة عرفة

جدير بالذكر أن آخر اأعمال منة عرفة، هو مشاركتها في فيلم «أسود ملون»، بطولة رنا رئيس، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث العمل حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها، وبظهور شاب في حياتها، تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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