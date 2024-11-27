الكشف عن أخطر نسخة يمنية تعمل في خدمة أجندة خارجية (لا يصدق) - أخبار كلمتك

أوضح السياسي اليمني نجيب غلاب أن جماعة الحوثي تمثل نسخة أكثر خطورة من الإمامة الهادوية، حيث وصفها بأنها أداة وظيفية تخدم مصالح ملالي إيران، مؤكدًا أن هذه الجماعة تعمل ضد الشعب اليمني بكل أطيافه، بما في ذلك من هم ضمن صفوفها.

وأشار غلاب إلى أن الحوثية، بتكوينها العصبي والجشع، تمثل خطرًا ليس فقط على اليمنيين، ولكن أيضًا على نفسها كتنظيم. وأضاف أن المأزق الأخطر الذي يواجهه الحوثيون يتمثل في تقديسهم للفساد تحت غطاء الولاية، معتبرًا اليمن غنيمة تخدم عصابة دموية لا تهتم إلا بمصالحها.

وأكد غلاب أن هذا النهج يشكل جريمة بحق اليمن وشعبه، داعيًا إلى مواجهة هذا الفكر المتطرف الذي يعمق معاناة البلاد ويهدد مستقبلها.