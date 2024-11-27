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الكشف عن أخطر نسخة يمنية تعمل في خدمة أجندة خارجية (لا يصدق) - أخبار كلمتك

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الكشف عن أخطر نسخة يمنية تعمل في خدمة أجندة خارجية (لا يصدق) - أخبار كلمتك

الكشف عن أخطر نسخة يمنية تعمل في خدمة أجندة خارجية (لا يصدق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - كلمتك/ خاص

 

أوضح السياسي اليمني نجيب غلاب أن جماعة الحوثي تمثل نسخة أكثر خطورة من الإمامة الهادوية، حيث وصفها بأنها أداة وظيفية تخدم مصالح ملالي إيران، مؤكدًا أن هذه الجماعة تعمل ضد الشعب اليمني بكل أطيافه، بما في ذلك من هم ضمن صفوفها.

وأشار غلاب إلى أن الحوثية، بتكوينها العصبي والجشع، تمثل خطرًا ليس فقط على اليمنيين، ولكن أيضًا على نفسها كتنظيم. وأضاف أن المأزق الأخطر الذي يواجهه الحوثيون يتمثل في تقديسهم للفساد تحت غطاء الولاية، معتبرًا اليمن غنيمة تخدم عصابة دموية لا تهتم إلا بمصالحها.

وأكد غلاب أن هذا النهج يشكل جريمة بحق اليمن وشعبه، داعيًا إلى مواجهة هذا الفكر المتطرف الذي يعمق معاناة البلاد ويهدد مستقبلها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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