إطلاق صافرات الاندار من حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد – المركز الوطني للأرصاد تقريرًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة حتى الساعة 16:00 من يوم 28 نوفمبر 2024. وأوضح التقرير أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات إب)، حيث قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حدود 1 درجة مئوية، مع احتمال تكون الصقيع على بعض المناطق.

كما توقع التقرير أجواء باردة نسبيًا في المناطق الصحراوية والرياح ستكون معتدلة السرعة، بينما ستبقى المناطق الساحلية تحت تأثير أجواء معتدلة إلى دافئة، مع رياح قد تصل سرعتها إلى 20 عقدة على السواحل الغربية وباب المندب.

وفيما يخص حالة البحر، أشار التقرير إلى أن البحر سيكون مضطرب الموج على سواحل البحر الأحمر ومعتدل إلى خفيف الموج في خليج عدن والسواحل الشرقية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من موجات الصقيع المتوقعة، ونبّه المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات البرد الشديد، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

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