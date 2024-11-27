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إطلاق صافرات الاندار من حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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إطلاق صافرات الاندار من حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق صافرات الاندار من حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - كلمتك/ خاص

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد – المركز الوطني للأرصاد تقريرًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة حتى الساعة 16:00 من يوم 28 نوفمبر 2024. وأوضح التقرير أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات إب)، حيث قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حدود 1 درجة مئوية، مع احتمال تكون الصقيع على بعض المناطق.

كما توقع التقرير أجواء باردة نسبيًا في المناطق الصحراوية والرياح ستكون معتدلة السرعة، بينما ستبقى المناطق الساحلية تحت تأثير أجواء معتدلة إلى دافئة، مع رياح قد تصل سرعتها إلى 20 عقدة على السواحل الغربية وباب المندب.

وفيما يخص حالة البحر، أشار التقرير إلى أن البحر سيكون مضطرب الموج على سواحل البحر الأحمر ومعتدل إلى خفيف الموج في خليج عدن والسواحل الشرقية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من موجات الصقيع المتوقعة، ونبّه المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات البرد الشديد، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة صفحة الهيئة على الإنترنت أو متابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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