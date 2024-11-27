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المسوري ينتقد مواقف هذه الدولة تجاه معارضي جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

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المسوري ينتقد مواقف هذه الدولة تجاه معارضي جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

المسوري ينتقد مواقف هذه الدولة تجاه معارضي جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - كلمتك/خاص

أعرب المحامي محمد المسوري عن استيائه من استمرار بعض الأفراد في سلطنة عمان بالإساءة لليمنيين الذين غادروا مناطق سيطرة جماعة الحوثي هرباً من ما وصفه بـ"بطش الجماعة وجرائمها". وقال المسوري إن هذه الفئة تتهم مناهضي الحوثي بالخيانة، متسائلاً عن جدوى هذه الاتهامات تجاه من رفضوا ظلم الجماعة.

وأضاف المسوري أن مغادرة صنعاء جاءت على خطى رسول الله وصحابته الذين غادروا مكة هرباً من الظلم والاضطهاد، مشيراً إلى أن التاريخ سيسجل أن بعض الأطراف العمانية وقفت إلى جانب الحوثي والمحور الإيراني ضد الشعب اليمني والعرب.

وأكد المحامي أن اليمنيين سيعودون إلى مناطقهم فاتحين ومنتصرين، مشدداً على أن التحالفات التي تتعارض مع مصلحة الشعب اليمني ستبقى وصمة في صفحات التاريخ.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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