مدرب وكابتن سلة الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي لمواجهة كأس السوبر المصري أمام الاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - يحضر أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، وسيف سمير كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة كأس السوبر المصري التي تقام غدًا أمام الاتحاد السكندري، داخل صالة خليفة بمدينة عيسى بدولة البحرين.

وعقب المؤتمر يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الرئيسي داخل صالة خليفة، استعدادًا لمباراة الغد.

ويلتقي رجال سلة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام الاتحاد السكندري غدًا، وعلى الجهة المقابلة يلتقي فريقا الأهلي والمنامة البحرينين في لقاء كأس السوبر البحريني، على أن يتقابل الفريقان الفائزان من المباراتين في بطولة كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.

قائمة رجال سلة الأهلي لخوض السوبر

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا، وهم كل من: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا للفريق، ووليد الخراط إداري الفريق، ومحمد جاد راغب طبيب الفريق، وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد عيسى إخصائي التدليك، وعلاء لطفي إخصائي إحصاء، وطارق الحسيني المعد البدني، وشهاب كمال إخصائي التغذية، وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.

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