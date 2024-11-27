وزير الكهرباء: زيادة المكون المحلى وتوطين التكنولوجيا أهم محاور خطة العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال زيارة ميدانية الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية "إجيماك" لمتابعة سير العمل وخطة الشركة للوفاء بمتطلبات السوق المحلية من المهمات الكهربائية المختلفة وكذلك التصدير للخارج، خاصة السوق الأفريقية التى يتم التصدير إليها حاليا، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للعديد من منتجات الشركة لزيادة حصصها السوقية محليا وخارجيا.

الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية إجيماك

يأتي ذلك في إطار التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية، ودعم مختلف الجهود في ضوء برامج عمل الشركات التابعة لزيادة نسبة المكون المحلي فى تطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.

بدأ الدكتور محمود عصمت الزيارة بالاجتماع مع رؤساء ومديري القطاعات المختلفة ومسئولي التشغيل بحضور المهندس مدحت رمضان رئيس الشركة، وتم استعراض استراتيجية العمل وخطة التشغيل لخطوط الإنتاج والحصة السوقية لكل منتج ونسبة المكون المحلي وكيفية زيادتها فى منتجات الشركة والاستفادة من خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك التعاون والشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة وإضافة بعض المهمات إلى منتجات الشركة، وشمل الاجتماع مناقشة السياسة البيعية والتسويقية وخطط الصيانة ومدى توافر مستلزمات الصناعة ومساهمة الشركة فى العديد من المشروعات القومية فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما مشروعات حياة كريمة ومستقبل مصر وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى خطة الشركة للتواجد فى الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها إلى السوق الأفريقية.

جولة وزير الكهرباء بالشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية اجيماك



تفقد الدكتور محمود عصمت خطوط الإنتاج ومصانع إنتاج المهمات المختلفة منها مهمات الضغط المتوسط والمنخفض والجهد العالى والتى يجرى إنتاجها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومن أهمها موزعات الجهد المتوسط ولوحات الربط الحلقى والأكشاك بجميع أنواعها ولوحات الجهد المنخفض ومحولات التيار وغيرها من المعدات والماكينات وأحدث البرامج الهندسية في التصميم والبرمجة الأمر الذى مكن الشركة من زيادة قيمة الإنتاج خلال الفترة الماضية، واطلع الدكتور عصمت على نجاح الاختبارات النوعية لأول موزعات جهد متوسط تحمل العلامة التجارية لشركة اجيماك وكذلك لوحات الجهد المنخفض لتكون شركة اجيماك من أوائل الشركات المصرية التي تقوم بإنتاج هذه المهمات فى إطار خطة الدولة لزيادة التصنيع المحلي وتقليل الضغط علي العملة الأجنبية.

قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة أحد الأذرع الأساسية للدولة فى خطة التطوير والبناء على طريق الجمهورية الجديدة وأن الكهرباء هى أساس التنمية فى كل القطاعات، مشيرا أن التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية ودعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم محاور خطة العمل.

وأوضح أن شركة اجيماك هى إحدى أعرق شركات تصنيع المهمات الكهربائية والتى تم تأسيسها عام 1979 من أجل الاعتماد عليها فى توفير كافة المهمات بجميع أنواع الجهود منخفض ومتوسط وعالي وطبقا لأعلى معايير الجودة المطلوبة والشركة تمتلك الخبرات المتراكمة والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، الأمر الذى انعكس فى مساهمات اجيماك ومشاركتها فى العديد من المشروعات القومية خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى الاهتمام ببرامج التدريب والحرص على تنفيذ الصيانة طبقا لتوقيتات وخطط زمنية محددة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى جميع منتجات الشركة.

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