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قومي المرأة يدين فيديو طبيبة النساء ويشكر الداخلية على جهودها تجاه الواقعة - أخبار كلمتك

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قومي المرأة يدين فيديو طبيبة النساء ويشكر الداخلية على جهودها تجاه الواقعة - أخبار كلمتك

قومي المرأة يدين فيديو طبيبة النساء ويشكر الداخلية على جهودها تجاه الواقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - أدان المجلس القومي للمرأة الفيديو المسيء لطبيبة أمراض النساء والتوليد بكفر الدوار، والذى قامت ببثه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفشي من خلاله أسرار مريضاتها وتسيء إلى نساء مصر.

وأكد المجلس أن هذا الفيديو يشكل إساءة واضحة لنساء مصر وللمجتمع بشكل عام، كما أكد أن مافعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو فى الواقع انتهاك صارخ لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأي العام.

وفى هذا السياق، تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية لسرعة التدخل، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كل فيما يخصه، وهو ما يؤدي إلى حفظ الأمن وسلامة واستقرار المجتمع.

المجلس القومى للمرأة يدين فيديو طبيبة النساء ويشكر نقابة الأطباء

كما تقدم المجلس أيضًا بخالص الشكر والتقدير إلى نقابة الأطباء لإعلانها فتح التحقيق مع الطبيبة المذكورة، مشيدًا بهذه الخطوة الهامة التى تساهم فى الحفاظ على آداب وأخلاقيات ممارسة المهنة والسمو بها، وتشكل حائط صد ضد تكرار مثل هذه الأفعال المشينة.

وأكد المجلس رفضه التام لأي إساءة للمرأة المصرية، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد قامت بإلقاء القبض على الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت التقابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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