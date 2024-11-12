مصطفى بكري لـ«واشنطن بوست»: مواقف مصر مبدئية وثابتة تجاه القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب، أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ومبدئية، وهي المواقف التي تؤكد على حق الشعب الفلسطينة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض سياسة العدوان والاستيطان.

وأشار بكري، في حديث مطول لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى رفض مصر القاطع للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني على الضفة الغربية.

وتحدث بكري، عن الأوضاع الراهنة في المنطقة، محذرا من خطورة طرح الرئيس الأمريكي ترامب لصفقة القرن مجددا، وهي الصفقة التي تم رفضها في وقت سابق.

واتهم عضو مجلس النواب، أمريكا بالتواطؤ مع إسرائيل في حرب الإبادة التي تشن ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال بكري، إن موقف الرئيس السيسي برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية هو تعبير عن موقف كل مصري وكل عربي.

وتناول الحديث العديد من القضايا الأخرى وسيناريوهات الفترة القادمة.

أجري الحديث كلير باركر مدير مكتب «واشنطن بوست» بالقاهرة، وهبة فاروق الصحفية بمكتب الصحيفة بالقاهرة.